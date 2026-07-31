Miguel toma una dolorosa decisión y rompe con Claudia, al creer que no podrá hacerla feliz

Miguel reúne el valor para hablar con Claudia y le comunica que su relación ha terminado. El doctor reconoce que es incapaz de entender el amor como ella necesita y llega a la conclusión de que no podrá hacerla feliz.

La conversación supone un duro golpe para Claudia, que ve cómo su historia con Miguel se rompe tras las dudas del médico sobre sus propios sentimientos y su forma de afrontar la relación en Sueños de libertad.

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