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Capítulo 669

Valentina y Andrés fijan su fecha de boda: ¡en un mes se darán el 'sí, quiero'!

Andrés le ha pedido a Valentina que adelanten su boda y sea dentro de un mes. ¡Ella ha aceptado!

Valentina y Andrés

Valentina y Andrés fijan su fecha de boda: ¡en un mes se darán el 'sí, quiero'!

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Andrés quiere poner en marcha cuanto antes su boda con Valentina.

En el fondo, teme que, de dilatarlo, todo se tuerza. Han sido muchas cosas con Begoña en los últimos días, y quiere dejar atrás sus fantasmas del pasado. O al menos intentarlo.

Andrés le ha insistido a su prometida en fijar la fecha de la boda para dentro de un mes... Ella, de primeras sorprendida, se ha emocionado con la propuesta.

Lo cierto es que ambos están muy ilusionados con su boda... ¿Conseguirán casarse y ser felices?

¿Les pondrán impedimentos?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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