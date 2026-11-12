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Capítulo 688

Félix vuelve a chantajear a Gabriel: le exige más dinero a cambio de su silencio

El abogado vuelve a atacar al marido de Begoña dejándole sin palabras.

Félix vuelve a chantajear a Gabriel

Félix vuelve a chantajear a Gabriel: le exige más dinero a cambio de su silencio

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Julia Zapata López
Publicado:

Damián trata de negociar con Félix Cifuentes ofreciéndole más dinero, pero el abogado tiene un as guardado bajo la manga.

Félix Cifuentes se lo cuenta todo a Gabriel y le cuenta la conversación que ha mantenido con su tío Damián.

“Mi silencio se ha revalorizado”, le dice el abogado dejando a Gabriel sorprendido y lleno de rabia.

Félix Cifuentes da un paso más en su chantaje: le exige más dinero a Gabriel.

Si no le paga más de lo que Damián le ha ofrecido, le contará al patriarca toda la verdad. ¿Qué hará Gabriel?, ¿volverá a ceder a su chantaje?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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