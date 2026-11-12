Capítulo 688
Félix vuelve a chantajear a Gabriel: le exige más dinero a cambio de su silencio
El abogado vuelve a atacar al marido de Begoña dejándole sin palabras.
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Damián trata de negociar con Félix Cifuentes ofreciéndole más dinero, pero el abogado tiene un as guardado bajo la manga.
Félix Cifuentes se lo cuenta todo a Gabriel y le cuenta la conversación que ha mantenido con su tío Damián.
“Mi silencio se ha revalorizado”, le dice el abogado dejando a Gabriel sorprendido y lleno de rabia.
Félix Cifuentes da un paso más en su chantaje: le exige más dinero a Gabriel.
Si no le paga más de lo que Damián le ha ofrecido, le contará al patriarca toda la verdad. ¿Qué hará Gabriel?, ¿volverá a ceder a su chantaje?
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