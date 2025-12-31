Antena3
Capítulo 468

Pelayo le pide a Marta que se vaya con él a México... ¿aceptará ella?

De la Reina está muy disgustada con toda la situación de su marido y el haber descubierto sus trapos sucios... ¿se marchará lejos con él?

Pelayo

El matrimonio entre Pelayo y Marta no está pasando un buen momento. Ella está muy enfadada con él por los trapos sucios que se han descubierto que llevó a cabo para lograr su cargo de gobernador civil.

Ahora, tras haber dimitido, Cárdenas le presiona para que se marche fuera de España, concretamente a México.

Pelayo le ha preguntado a Marta que si estará dispuesta a acompañarle, ya que en tres días debe irse. Ella, que no está nada contenta con lo que ha ocurrido, le ha contestado muy seca: "¿De verdad me estás pidiendo que deje toda mi vida por ti?"

Él le ha asegurado que solo quiere empezar de cero lejos de allí, pero, ¿estará dispuesta Marta a marcharse con él?

