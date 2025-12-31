Antena3
Capítulo 468

Begoña, Andrés y Damián acuerdan fingir frente a Gabriel tras haberle descubierto: "Es un farsante"

Tanto Begoña como Damián cuentan lo que saben sobre las fechorías de Gabriel y todos abordan cómo conseguir pruebas para denunciarle, pero le piden disculpas a Andrés por no haberle creido.

Begoña ha descubierto quién es su marido en realidad. Tras la confesión de Isabel, ahora sabe que todo ha sido un plan para quedarse con la empresa de la Reina y vengarse de su tío Damián.

Pero ella ahora está esperando un hijo suyo... ¿qué va a hacer?

La enfermera les ha contado todo lo que sabe a Andrés y Damián, quien aunque perplejos, no se han sorprendido de lo que ha contado Isabel, ellos ya sabían que Gabriel quería vengarse de los De la Reina.

El patriarca ha contado como Gabriel ha dejado que Remedios cumpla condena en prisión siendo inocente... Ahora, solo les queda conseguir pruebas para demostrar todo lo que les ha boicoteado desde que llegó a Toledo. ¿Conseguirán denunciarle?

Para ello, ambos le han pedido a Begoña que hay que fingir "normalidad" con él, así no se debe dar cuenta de que le han descubierto, y pueden esperar a que cometa un error.

"Tenías razón frente a Gabriel, lo siento Andrés", le ha dicho ella muy arrepentida.

¿Conseguirán desenmascararle sin que les descubra? ¿Y María?

Begoña, Andrés y Damián acuerdan fingir frente a Gabriel tras haberle descubierto: "Es un farsante"

