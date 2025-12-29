Antena3
Capítulo 466

Pelayo comunica su grave situación: tiene que dimitir y marcharse a México

Doña Clara y Marta han escuchado lo que le está pasando a Pelayo, debido a las amenazas de Cárdenas, tendrá que dimitir y marcharse. ¿Se irá su mujer con él?

Pelayo le ha contado a Marta y a doña Clara que Miguel Ángel Vaca le ha pedido dimitir porque Cárdenas ya le ha contado todo sobre su condición sexual y la forma en la que llegó al cargo. Y es que no le queda otra.

Marta le ha dicho a Pelayo que lo siente mucho, pero él ha contestado que la culpa es suya, añadiendo: “he actuado de la peor de las maneras pasando por encima de mis principios, de mi familia y de ti”. Así ella le ha asegurado que lo superarán juntos, como siempre han hecho.

Pero no queda ahí el asunto. Miguel ángel ha pedido a Pelayo que asuma un cargo diplomático en Méjico. Así Cárdenas dejará de suponer una amenaza para él.

¿Qué hará Marta? ¿Acompañará a su marido en esta nueva etapa?

Sueños de libertad

