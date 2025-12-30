Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo le propondrá a Marta marcharse con él a Méjico

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Pelayo se tiene que marchar a Méjico, tras haberse hecho pública su decisión de dimitir del cargo de gobernador civil, y le preguntará a Marta si va a marcharse del país con él. ¿Qué decidirá hacer ella?

Begoña sufrirá un ataque de pánico tras todas las confesiones de Isabel, y le contará todo a Damián y Andrés. ¿Qué harán ellos?

María se olerá que algo pasa en casa de la Reina y alertará a Gabriel... ¿Se planteará volver de Francia?

