Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo le propondrá a Marta marcharse con él a Méjico
Su marido tiene que salir del país cuanto antes, debido a las amenazas de Cárdenas, y quiere que ella se vaya con él.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Pelayo se tiene que marchar a Méjico, tras haberse hecho pública su decisión de dimitir del cargo de gobernador civil, y le preguntará a Marta si va a marcharse del país con él. ¿Qué decidirá hacer ella?
Begoña sufrirá un ataque de pánico tras todas las confesiones de Isabel, y le contará todo a Damián y Andrés. ¿Qué harán ellos?
María se olerá que algo pasa en casa de la Reina y alertará a Gabriel... ¿Se planteará volver de Francia?
