Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo le propondrá a Marta marcharse con él a Méjico

Su marido tiene que salir del país cuanto antes, debido a las amenazas de Cárdenas, y quiere que ella se vaya con él.

Marta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Pelayo se tiene que marchar a Méjico, tras haberse hecho pública su decisión de dimitir del cargo de gobernador civil, y le preguntará a Marta si va a marcharse del país con él. ¿Qué decidirá hacer ella?

Begoña sufrirá un ataque de pánico tras todas las confesiones de Isabel, y le contará todo a Damián y Andrés. ¿Qué harán ellos?

María se olerá que algo pasa en casa de la Reina y alertará a Gabriel... ¿Se planteará volver de Francia?

No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.

Marta

