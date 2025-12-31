Antena3
Capítulo 468

Darío vuelve a Toledo para ver a Pelayo, pero Marta le advierte: "Hay mucha gente que nos quiere mal"

La joven le explica, por encima, que hay gente dispuesta a airear la naturaleza de su matrimonio, por lo que si alguien le ve junto a Pelayo ambos pueden tener problemas.

Darío

Con la oferta de Pelayo encima de la mesa para marcharse juntos a México tras su escándalo político, Darío ha irrumpido en el despacho de Marta.

El que fuera el antiguo amor de su marido, ha llegado para preocuparse por lo que ha pasado, lo ha leído todo en la prensa. Marta, hermética, no ha querido darle mucho detalle, pero le ha contado sobre su marcha a México.

Además, le ha contado que hay gente dispuesta a hacerles daño, por lo tanto, su presencia en Toledo, solo entorpece las cosas. Darío ha lamentado la marcha de Fina, cree que ella hubiera sido más simpática con él.

Sin embargo, entiende lo que dice Marta, no puede exponer a Pelayo si les están vigilando tanto... Y, ¿qué pasaría si alguien les descubre?

Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza
Hora de ajustar cuentas

“El destino de ese hombre depende de ti”: Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz
Renacer

¡Por los pelos! Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz

La chef se derrumba ante Çağlar, pero Evren aparece justo para quedarse solo con las dudas. ¿Acabará sabiendo la verdad?

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla toman una decisión límite

La historia da un giro inesperado tras un suceso que pone en peligro a dos protagonistas y empuja a otras a huir de casa, elevando la tensión y abriendo un nuevo escenario de conflicto.

