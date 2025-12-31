Darío vuelve a Toledo para ver a Pelayo, pero Marta le advierte: "Hay mucha gente que nos quiere mal"

Con la oferta de Pelayo encima de la mesa para marcharse juntos a México tras su escándalo político, Darío ha irrumpido en el despacho de Marta.

El que fuera el antiguo amor de su marido, ha llegado para preocuparse por lo que ha pasado, lo ha leído todo en la prensa. Marta, hermética, no ha querido darle mucho detalle, pero le ha contado sobre su marcha a México.

Además, le ha contado que hay gente dispuesta a hacerles daño, por lo tanto, su presencia en Toledo, solo entorpece las cosas. Darío ha lamentado la marcha de Fina, cree que ella hubiera sido más simpática con él.

Sin embargo, entiende lo que dice Marta, no puede exponer a Pelayo si les están vigilando tanto... Y, ¿qué pasaría si alguien les descubre?