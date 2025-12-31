Capítulo 468 de Sueños de libertad; 31 de diciembre: los De la Reina fingen delante de Gabriel

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Begoña ha informado a Damián y Andrés sobre la visita inesperada de Isabel y cómo le ha contado paso por paso que Gabriel es un farsante. Solo quería entrar en la familia De la Reina para quedarse con todo.

Debatiendo, acuerdan mantener la calma hasta contar con pruebas sólidas y por ello, aunque sea muy difícil, deben fingir delante de Gabriel. ¡Begoña al principio se niega pero no le queda más remedio!

Por lo tanto, tiene que parecer que aun no saben nada. ¿Descubrirá él su raro comportamiento?

Por su parte, después del incidente de las joyas, Claudiadecide tomar medidas contra Maripaz animada por Manuela y Cristina.

Cristina ha pedido apoyo a Cloe para conseguir una oportunidad como perfumista en París. ¿Lo logrará?

