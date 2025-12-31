Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 468 de Sueños de libertad; 31 de diciembre: los De la Reina fingen delante de Gabriel

Begoña, Andrés y Damián ya han descubierto que es un farsante, pero tienen que fingir delante de él para conseguir pruebas para acusarle.

Begoña

Publicidad

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Begoña ha informado a Damián y Andrés sobre la visita inesperada de Isabel y cómo le ha contado paso por paso que Gabriel es un farsante. Solo quería entrar en la familia De la Reina para quedarse con todo.

Debatiendo, acuerdan mantener la calma hasta contar con pruebas sólidas y por ello, aunque sea muy difícil, deben fingir delante de Gabriel. ¡Begoña al principio se niega pero no le queda más remedio!

Por lo tanto, tiene que parecer que aun no saben nada. ¿Descubrirá él su raro comportamiento?

Por su parte, después del incidente de las joyas, Claudiadecide tomar medidas contra Maripaz animada por Manuela y Cristina.

Cristina ha pedido apoyo a Cloe para conseguir una oportunidad como perfumista en París. ¿Lo logrará?

No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad y vuelve a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña

Capítulo 468 de Sueños de libertad; 31 de diciembre: los De la Reina fingen delante de Gabriel

Darío

Darío vuelve a Toledo para ver a Pelayo, pero Marta le advierte: "Hay mucha gente que nos quiere mal"

Pelayo

Pelayo le pide a Marta que se vaya con él a México... ¿aceptará ella?

Begoña Andrés
Capítulo 468

Begoña, Andrés y Damián acuerdan fingir frente a Gabriel tras haberle descubierto: "Es un farsante"

Claudia
Capítulo 468

Manuela y Cristina convencen a Claudia para que denuncie a Maripaz a la Guardia Civil

Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza
Hora de ajustar cuentas

“El destino de ese hombre depende de ti”: Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Después del vídeo y la humillación, Asuman pensaba que ya lo había perdido todo. Pero lo peor llega cuando Halis la obliga a elegir qué hacer con Doruk.

Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz
Renacer

¡Por los pelos! Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz

La chef se derrumba ante Çağlar, pero Evren aparece justo para quedarse solo con las dudas. ¿Acabará sabiendo la verdad?

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla toman una decisión límite

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Harun y Uras tienen un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Bahar sufre un ataque de culpa al no reconocer a su hija y Harun le hace reaccionar con una bofetada

Bahar sufre un ataque de culpa al no reconocer a su hija y Harun le hace reaccionar con una bofetada

Publicidad