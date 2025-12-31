Manuela y Cristina convencen a Claudia para que denuncie a Maripaz a la Guardia Civil

Maripaz le ha robado parte de sus joyas a Claudia, incluida la alianza de su boda con Mateo, su difunto marido. Todo esto ha sido después de que la joven la despidiera de la casa cuna, ya que ha ido descubriendo poco a poco sus mentiras...

Claudia tiene miedo de que Maripaz intente hacerle algo más grave que robarle joyas y destrozarle el cuarto, por ello, Manuela y Cristina le han animado: debe denunciarla a la Guardia Civil.

Las mujeres han dejado el cuarto como estaba tras el robo, y aunque no saben si Maripaz es su nombre real, sí tienen una foto del periódico de la cena de los empresarios a la que fue la joven. ¡Claudia así puede denunciarla!

¿Qué pasará?