Capítulo 462
Marta, muy enfadada con Pelayo por el tema de Cárdenas: “¡Soluciónalo!”
Cárdenas ha amenazado a Marta y esta se ha enfrentado duramente a su marido, ¿por qué le ha mentido todo este tiempo?
Marta se ha enfrentado a su marido, ahora que sabe la verdad sobre lo que pasó con Cárdenas. Lo que no entiende es por qué Pelayo no le contó la verdad de lo que estaba pasando desde un principio.
¿Cómo ha podido manipular las cosas para llegar a gobernador civil? ¡Ella pensaba que él no era así!
La joven de la Reina se ha enfadado mucho con su marido, ya que ahora Cárdenas les está chantajeando a ambos, tiene mucha información muy comprometida de los dos.
Además, le ha extorsionado con que Pelayo tiene una semana para dimitir, o lo contará todo.
¿Qué van a hacer? ¡Por culpa de Pelayo están contra las cuerdas!
Marta le ha obligado a que haga algo y lo solucione o será terrible para las empresas y sus familias... ¿se descubrirá lo de Santiago?
