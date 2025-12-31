Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hora de ajustar cuentas

“El destino de ese hombre depende de ti”: Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Después del vídeo y la humillación, Asuman pensaba que ya lo había perdido todo. Pero lo peor llega cuando Halis la obliga a elegir qué hacer con Doruk.

Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Publicidad

Halis ha mandado llamar a Asuman a un bosque, lejos de todo. Quería verla a solas después del escándalo del vídeo, pero lo que le tenía preparado no era una conversación.

Cuando Asuman ha llegado, se ha quedado helada. Doruk estaba atado dentro de un hoyo, vigilado por los hombres de Halis a punta de pistola.

El patriarca se ha acercado con esa calma suya que da más miedo que un grito y le ha dicho: “Por grande que haya sido el error, mi nieto te confió a mí”. Mirándola fijamente, le ha recordado lo que más le ha dolido: “Fuat te quiso. En esta casa se te vio como a una hija”.

Después ha señalado el hoyo y le ha soltado lo peor: “El destino de ese hombre depende de ti”. Asuman se ha venido abajo y solo ha podido decir entre lágrimas: “Lo siento mucho, abuelo, ojalá pudiera retroceder en el tiempo”.

Pero cuando ha vuelto a mirar a Doruk, el mismo que la traicionó grabándola y haciendo que esos vídeos íntimos acabaran circulando por todas partes, ella ha cambiado la cara y ha dado la orden.

Doruk ha muerto y, con él, se acaba la pesadilla que la perseguía desde que ese vídeo salió a la luz. Asuman vuelve a casa con los Korhan con una lección grabada a fuego.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

“El destino de ese hombre depende de ti”: Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz

¡Por los pelos! Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla toman una decisión límite

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa
Renacer 30 de diciembre

Harun y Uras tienen un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Bahar sufre un ataque de culpa al no reconocer a su hija y Harun le hace reaccionar con una bofetada
Renacer 30 de diciembre

Bahar sufre un ataque de culpa al no reconocer a su hija y Harun le hace reaccionar con una bofetada

La desesperación de Parla llega al extremo: droga a Umay para ocultar la verdad
Renacer 30 de diciembre

La desesperación de Parla llega al extremo: droga a Umay para ocultar la verdad

Todo se descontrola entre las hermanas. En pleno pánico, Parla intenta calmar a Umay, que no puede ni respirar, y recurre a una solución extrema.

La desesperación de Parla llega al extremo: droga a Umay para ocultar la verdad
Renacer 30 de diciembre

Naz usa al bebé para retener a Evren y alejarlo de Bahar: “Vete con ella si quieres”

La chef quiere al cirujano a su lado. Y cuando ve que él no va a darle lo que quiere, lo amenaza con criar al bebé sola.

Naz usa al bebé para retener a Evren y alejarlo de

“Si dices que no, te creo”: Bahar confía en Umay sin saber que le está mintiendo para proteger a Parla

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo le propondrá a Marta marcharse con él a Méjico

Begoña

Capítulo 467 de Sueños de libertad; 30 de diciembre: Begoña descubre la cara oculta de su marido

Publicidad