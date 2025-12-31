“El destino de ese hombre depende de ti”: Halis obliga a Asuman a decidir entre la culpa y la venganza

Halis ha mandado llamar a Asuman a un bosque, lejos de todo. Quería verla a solas después del escándalo del vídeo, pero lo que le tenía preparado no era una conversación.

Cuando Asuman ha llegado, se ha quedado helada. Doruk estaba atado dentro de un hoyo, vigilado por los hombres de Halis a punta de pistola.

El patriarca se ha acercado con esa calma suya que da más miedo que un grito y le ha dicho: “Por grande que haya sido el error, mi nieto te confió a mí”. Mirándola fijamente, le ha recordado lo que más le ha dolido: “Fuat te quiso. En esta casa se te vio como a una hija”.

Después ha señalado el hoyo y le ha soltado lo peor: “El destino de ese hombre depende de ti”. Asuman se ha venido abajo y solo ha podido decir entre lágrimas: “Lo siento mucho, abuelo, ojalá pudiera retroceder en el tiempo”.

Pero cuando ha vuelto a mirar a Doruk, el mismo que la traicionó grabándola y haciendo que esos vídeos íntimos acabaran circulando por todas partes, ella ha cambiado la cara y ha dado la orden.

Doruk ha muerto y, con él, se acaba la pesadilla que la perseguía desde que ese vídeo salió a la luz. Asuman vuelve a casa con los Korhan con una lección grabada a fuego.