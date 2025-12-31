Antena3
Renacer 30 de diciembre

Harun y Uras tienen un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Cuando Bahar cree que por fin las niñas están a salvo, descubre que han vuelto a huir. Y mientras tanto, Harun se desmaya conduciendo con Uras dentro del coche. Una noche, dos tragedias.

Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla se escapan de casa

Uras y Yusuf han ido directos a por Efe. No querían esperar a nadie: querían encararlo, saber qué les ha hecho a Umay y Parla y vengarse. Harun los ha seguido para evitar una locura mayor y cortarles el impulso antes de que fuera demasiado tarde.

Pero todo ha salido peor de lo que esperaban. En el caos, Efe ha escapado y Harun se ha golpeado con una pieza de metal que sobresalía de un muro y se le ha quedado clavada en el hombro. El problema es que Harun tiene una enfermedad por la que no siente dolor, así que al principio no se ha dado cuenta de la gravedad del asunto.

Sin dejar que vaya a más, Harun ha explotado contra ellos: “¿Qué le ibais a hacer? Vaya, dos idiotas. ¿Queríais demostrar vuestra hombría? Se lo dejaremos a la policía”. Uras ha seguido fuera de sí, pero Harun lo ha obligado a subir al coche.

Mientras tanto, Bahar ha llegado a casa con Rengin con el corazón en un puño. Ha ido a ver a las niñas para hablar con ellas, pero al entrar en la habitación ha descubierto que Umay y Parla han huido por la ventana.

Y en paralelo, en el coche, la situación se ha vuelto crítica. Harun estaba conduciendo como si nada, pero la herida ha ido a más. De repente, se ha mareado y se ha desmayado al volante… ¿Dónde han ido Umay y Parla? ¿Y cómo va a terminar este accidente?

