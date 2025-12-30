Capítulo 467 de Sueños de libertad; 30 de diciembre: Begoña descubre la cara oculta de su marido

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Comienza la producción tras arreglarse la sala de calderas y Cloe le ha dado luz verde a Tasio para readmitir a sus compañeros.

Begoña ha informado a Damián y Andrés sobre la visita inesperada de Isabel, quien le ha confesado todas las fechorías de Gabriel. Su prometido es alguien a quien prácticamente no conoce... ¡Y está esperando un hijo suyo!

Sin embargo, entre los tres acuerdan mantener la calma hasta contar con pruebas sólidas para desenmascararle.

Damián ha descubierto la implicación de Pedro en la filtración después de que Pelayo haya hecho pública su decisión de dimitir... ¡Y marcharse a Méjico! ¿Se irá finalmente Marta con él?

Por su parte, Cristina ha pedido apoyo a Cloe para conseguir una oportunidad en París como perfumista. ¿Cómo se lo tomará Luis cuando se entere?