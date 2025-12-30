Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 467 de Sueños de libertad; 30 de diciembre: Begoña descubre la cara oculta de su marido

Isabel le ha contado todo a la enfermera, y ha entendido que, Gabriel la ha engañado desde el primer día.

Begoña

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Comienza la producción tras arreglarse la sala de calderas y Cloe le ha dado luz verde a Tasio para readmitir a sus compañeros.

Begoña ha informado a Damián y Andrés sobre la visita inesperada de Isabel, quien le ha confesado todas las fechorías de Gabriel. Su prometido es alguien a quien prácticamente no conoce... ¡Y está esperando un hijo suyo!

Sin embargo, entre los tres acuerdan mantener la calma hasta contar con pruebas sólidas para desenmascararle.

Damián ha descubierto la implicación de Pedro en la filtración después de que Pelayo haya hecho pública su decisión de dimitir... ¡Y marcharse a Méjico! ¿Se irá finalmente Marta con él?

Por su parte, Cristina ha pedido apoyo a Cloe para conseguir una oportunidad en París como perfumista. ¿Cómo se lo tomará Luis cuando se entere?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña

Capítulo 467 de Sueños de libertad; 30 de diciembre: Begoña descubre la cara oculta de su marido

Andrés

Damián y Andrés, decididos a conseguir pruebas para desenmascarar a Gabriel

Isabel

Isabel le cuenta toda la verdad a Begoña sobre el plan de Gabriel: “Siento la obligación de abrirte los ojos”

Claudia
Capítulo 467

Maripaz le ha robado el joyero con las alianzas de boda a Claudia… ¡era el único recuerdo que le quedaba de Mateo!

Gema y Begoña
Capítulo 467

“Voy a estar aquí para apoyarte”: Begoña respalda a Gema en su decisión de tener al bebé

Martina Cariddi, sobre el cambio de Catalina tras descubrir la verdad: “Siente asco hacia sí misma”
Un viaje intenso

Martina Cariddi, sobre el cambio de Catalina tras descubrir la verdad: “Siente asco hacia sí misma”

La actriz analiza el cambio de actitud de la joven después de que Renata le confesase que es hija suya en su lecho de muerte.

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”
¿Será madre soltera?

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”

La tía de Ferit quiere agarrarse a una alegría, pero su mejor amiga le pone delante la realidad: ese bebé puede dejarla sola y sin vuelta a la mansión.

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Publicidad