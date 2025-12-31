Harun y Uras sufren un grave accidente mientras Umay y Parla toman una decisión límite

El relato se ve sacudido cuando Harun y Uras tienen un grave accidente que cambia el rumbo de los acontecimientos y deja en suspense su situación, afectando directamente al resto de personajes en Renacer.

En paralelo, Umay y Parla deciden escapar de casa, una huida cargada de riesgo que añade presión emocional y anticipa consecuencias que marcarán el desarrollo de la trama.