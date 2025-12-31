¡Por los pelos! Evren casi escucha la verdad que puede cambiarlo todo sobre el bebé de Naz

Naz ha llamado a Çağlar para que fuera a verla al hospital. Se conocen de antes: él es el director de la clínica de fertilidad donde ella se hizo la inseminación, y Naz necesitaba hablar con él antes de que fuera demasiado tarde.

Cuando él ha entrado en la habitación, le ha dicho con calma que no se levantara y le ha preguntado cómo estaba. Naz, sin rodeos, le ha contado que hace unos meses se sentía rota y muy sola: acababa de perder a su padre y no encontraba su sitio. Evren fue un apoyo enorme, pero aun así rompieron y ella tomó la decisión de ser madre.

Naz le ha explicado que, después del tratamiento en la clínica, retomaron la relación… y que ya no supo cómo decirle la verdad. Cuando Evren se enteró del embarazo, se ilusionó tanto que ella se quedó paralizada.

Con el miedo encima, Naz ha dejado claro que quiere a Evren, que le duele verle feliz con el bebé y que no soporta la idea de romperle esa ilusión. Por eso le ha suplicado a Çağlar que no se lo cuente. Que, pase lo que pase, Evren “va a ser el padre” de ese niño.

Çağlar le ha respondido que no le corresponde a él decirlo, pero también le ha avisado: está cometiendo un error. Y justo cuando la conversación estaba en el punto más delicado, ha pasado lo peor: Evren ha aparecido en la puerta.

El cirujano se ha quedado con la mosca detrás de la oreja, pero no ha escuchado la verdad. Si llega un minuto antes, se entera de todo.