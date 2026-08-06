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Capítulo 620

Tasio, incapaz de frenar lo que siente por Paula, se deja llevar y se sincera con ella: “Nos merecemos estar juntos”

El joven se ha enterado que la dependienta podría marcharse de la ciudad y está dispuesto a todo por impedirlo.

Tasio, incapaz de frenar lo que siente por Paula, se deja llevar y se sincera con ella: “Nos merecemos estar juntos”

Tasio, incapaz de frenar lo que siente por Paula, se deja llevar y se sincera con ella: “Nos merecemos estar juntos”

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Tasio lleva varios días sin poder dejar de pensar en Paula. Sabe que Carmen jamás le perdonará por lo que está empezando a pensar que quizás podría tener una relación con Paula.

Además, el hijo de Damián escuchó que la joven podría marcharse de Toledo y no quiere perderla.

El joven se lo pregunta y ella le confirma que seguramente acepte ese trabajo de viajar por Europa con doña Clara como dama de compañía. Sigue sin estar a gusto en la tienda y cree que una gran idea para alejarse para siempre de él.

Tasio insiste. Le pide que no se marche, le dice que no puede frenar lo que siente por ella y que ambos se merecen ser felices juntos.

Paula se resiste. Tasio sigue casado y le da miedo que la deje de lado cuando Carmen vuelva, pero él le asegura que su matrimonio está totalmente roto.

Finalmente, ambos se dejan llevar y se funden en un apasionado beso. ¿Qué pasará ahora?, ¿comenzarán Paula y Tasio una relación clandestina?

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