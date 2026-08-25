Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 633

Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

La encargada se ha dado cuenta de que hay un descuadre en las cuentas de las ventas y no ha dudado en apuntar a la nueva dependienta como la responsable.

Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

Publicidad

Claudia se ha percatado de que hay un error en las cuentas de la tienda. La dependienta ha comprobado todos los documentos, pero hay algunos productos que no tiene comprobantes y… ¡falta dinero!

Aunque Valentina ha querido pensar que algún papel se les ha podido traspapelar, Claudia ha confesado que piensa que Paula es la responsable. Sin embargo, la novia de Andrés ha defendido a la nueva compañera y le ha hecho ver que todas han podido equivocarse.

Aunque las dependientas han zanjado esta conversación tras no encontrar una solución al problema, Claudia no ha podido disimular sus sospechas hacia Paula: ¡está segura de que ella es la responsable! O qué incluso ha robado los productos faltantes. ¿Habrá sido capaz de eso la nueva dependienta?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones: “Te puedes quitar la careta”

“Te puedes quitar la careta”: Marta planta cara a Bianca tras descubrir sus verdaderas intenciones

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Seyran y Ferit en Una nueva vida
CAPÍTULO 100

La dura historia de Tesko antes de ser adoptado por Seyran y Ferit: así era su vida

Beren Gençalp es Hayal Tecer, la cara artística de la familia
La hija pequeña de Berrak y Serhat

Beren Gençalp es Hayal Tecer, la cara artística de la familia

Esta noche en En tierra lejana: Cihan y Alya lo tienen claro, ¡nada podrá separarlos!
Avance

Esta noche en En tierra lejana: Cihan y Alya lo tienen claro, ¡nada podrá separarlos!

Su historia no ha sido fácil, pero Cihan y Alya han conseguido llegar hasta aquí juntos. Ahora, enamorados, ambos empiezan a mirar hacia el futuro con esperanza.

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio
En tierra lejana | 24 de agosto

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio

Las súplicas de Nare no han servido de nada. Cihan ha puesto la muerte de Boran por delante de cualquier sentimiento y ha dejado claro que nunca aceptará que Sahin esté casado con la hija del hombre que ordenó matar a su hermano.

Rocío García Loyola en Padre no hay más que uno, la serie

La copla-rap de Rocío García Loyola no existe solo en la ficción: Grandes artistas que han revolucionado la música en España

Sadakat no perdona el amor de Cihan y Alya y explota al recordar a Boran: “Esto es una falta de respeto”

Sadakat no perdona el amor de Cihan y Alya y explota al recordar a Boran: “Esto es una falta de respeto”

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

Publicidad