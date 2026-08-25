Paula, en el punto de mira de Claudia tras la desaparición de varios productos de la tienda: ¿los habrá robado?

Claudia se ha percatado de que hay un error en las cuentas de la tienda. La dependienta ha comprobado todos los documentos, pero hay algunos productos que no tiene comprobantes y… ¡falta dinero!

Aunque Valentina ha querido pensar que algún papel se les ha podido traspapelar, Claudia ha confesado que piensa que Paula es la responsable. Sin embargo, la novia de Andrés ha defendido a la nueva compañera y le ha hecho ver que todas han podido equivocarse.

Aunque las dependientas han zanjado esta conversación tras no encontrar una solución al problema, Claudia no ha podido disimular sus sospechas hacia Paula: ¡está segura de que ella es la responsable! O qué incluso ha robado los productos faltantes. ¿Habrá sido capaz de eso la nueva dependienta?

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