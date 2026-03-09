Paula no perdona la actitud de Tasio y marca distancias: “La relación está donde usted quería”

Tasio y Paula no están atravesando un buen momento. Tras el incidente durante la cena romántica entre el hijo de Damián y Carmen, el joven De la Reina reprendió a la sirvienta y, aunque terminó por disculparse, Paula parece seguir molesta por su actitud.

Consciente de su enfado, Tasio ha tratado de quitarle hierro al asunto proponiéndole pasar página: “¿Por qué no normalizamos un poco más la relación?”.

Sin embargo, Paula no ha querido dar su brazo a torcer y le ha soltado una pulla: “La relación está justamente donde usted quería”.

Finalmente, el director de la fábrica se ha dado por vencido y ha optado por salir de la cocina antes de que la situación vaya a peor. ¿Podrán superar este bache o terminarán por distanciarse?

