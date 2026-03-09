Antena3
Capítulo 514

Gabriel, ¿se declara a Beatriz?: “Dime que me quieres como yo te quiero a ti”

El sobrino de Damián ha aprovechado la visita de su exmujer para abrirse en canal.

María Sicilia Fernández | Julia Zapata López
Publicado:

Después de pedirle a Gabriel que subiera su apuesta, Beatriz ha ido a la fábrica para reclamar su dinero, pero ha terminado protagonizando una tensa situación en la que las rencillas del pasado han salido a la luz.

Beatriz parece no olvidar el daño que le hizo el sobrino de Damián “Tenías una mujer que te quería y lo echaste todo por la borda”. Sin embargo, Gabriel ha tratado de disculparse echando la culpa a su madre, a quien sigue guardando mucho rencor: “No sabes cómo he odiado a mi madre por habernos separado”.

El propietario de la perfumería ha aprovechado su visita para confesarle a su exmujer que sigue queriéndola con la esperanza de que fuera recíproco, pero Beatriz no ha seguido su juego: “He aprendido a sobrevivir, lo único que quiero es mi dinero”.

¿Será verdad lo que sigue sintiendo algo por ella o formará todo parte de su juego sucio para dejar a un lado su chantaje?

Finalmente, el empresario ha optado por darle parte del dinero a la joven prometiéndole que le dará el resto cuando lo tenga y volviendo a recalcarle sus sentimientos hacia ella. ¿Será cierto lo que dice Gabriel? ¿Acaso Beatriz no siente nada por él?

