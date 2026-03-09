Descubre a Carlos, el personaje interpretado por Mariano Llorente: “Observa, escucha y está en la parte de atrás”

Mariano Llorente se pone en la piel de Carlos en ¿A qué estás esperando? y lo hace desde un registro poco habitual en su trayectoria. Acostumbrado a encarnar perfiles sombríos o moralmente ambiguos, el actor da un giro hacia la contención y la ternura con un personaje que destaca por su humanidad. “Tiene que desprender bondad y serenidad”, explica Llorente sobre un hombre que, más que imponerse, acompaña.

Carlos es el segundo marido de Albany, madre de Sonia y de sus dos hermanas, y ha logrado construir una sólida fortuna en el negocio del calzado. Sin embargo, su posición económica no define su carácter. Es un hombre cercano, profundamente afectuoso, que adora a Sonia y siente verdadera devoción por su nieta Ibiza. Su éxito profesional convive con una actitud discreta en el ámbito familiar, donde prefiere escuchar antes que juzgar.

De carácter comprensivo y con una paciencia casi inagotable, Carlos es, en palabras del propio actor, alguien que observa y sostiene. “Es un personaje que observa desde la parte de atrás”, apunta Llorente, subrayando esa cualidad casi silenciosa que lo convierte en un pilar emocional dentro de la familia. Es considerado, sabe escuchar y ejerce como mediador en los conflictos que surgen entre su mujer y sus hijas, tratando de rebajar tensiones sin buscar protagonismo.

Para Llorente, el atractivo del papel radica precisamente en ese cambio de registro. “Siempre he interpretado a personajes malos y me ha parecido muy interesante cambiar el papel”, reconoce. Carlos no necesita grandes gestos para hacerse notar: su fuerza está en la calma y en la capacidad de sostener a los demás cuando la familia se resquebraja.

