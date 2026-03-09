PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?
Descubre a Carlos, el personaje interpretado por Mariano Llorente: “Observa, escucha y está en la parte de atrás”
Carlos es el segundo marido de Albany, la madre de Sonia en ¿A qué estás esperando? Así nos ha hablado Mariano Llorente sobre su papel en la serie de Megan Maxwell.
Mariano Llorente se pone en la piel de Carlos en ¿A qué estás esperando? y lo hace desde un registro poco habitual en su trayectoria. Acostumbrado a encarnar perfiles sombríos o moralmente ambiguos, el actor da un giro hacia la contención y la ternura con un personaje que destaca por su humanidad. “Tiene que desprender bondad y serenidad”, explica Llorente sobre un hombre que, más que imponerse, acompaña.
Carlos es el segundo marido de Albany, madre de Sonia y de sus dos hermanas, y ha logrado construir una sólida fortuna en el negocio del calzado. Sin embargo, su posición económica no define su carácter. Es un hombre cercano, profundamente afectuoso, que adora a Sonia y siente verdadera devoción por su nieta Ibiza. Su éxito profesional convive con una actitud discreta en el ámbito familiar, donde prefiere escuchar antes que juzgar.
De carácter comprensivo y con una paciencia casi inagotable, Carlos es, en palabras del propio actor, alguien que observa y sostiene. “Es un personaje que observa desde la parte de atrás”, apunta Llorente, subrayando esa cualidad casi silenciosa que lo convierte en un pilar emocional dentro de la familia. Es considerado, sabe escuchar y ejerce como mediador en los conflictos que surgen entre su mujer y sus hijas, tratando de rebajar tensiones sin buscar protagonismo.
Para Llorente, el atractivo del papel radica precisamente en ese cambio de registro. “Siempre he interpretado a personajes malos y me ha parecido muy interesante cambiar el papel”, reconoce. Carlos no necesita grandes gestos para hacerse notar: su fuerza está en la calma y en la capacidad de sostener a los demás cuando la familia se resquebraja.
