Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 514

Valentina se disculpa con Andrés y termina aceptando su regalo: “No quiero que piensen que soy la favorita de nadie”

Los jóvenes aclaran el malentendido surgido tras el rechazo del otro día y zanjan la situación con una conversación sincera.

Valentina se disculpa con Andrés y termina aceptando su regalo: “No quiero que piensen que soy la favorita de nadie”

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

Tras el encontronazo del otro día en el que Valentina rechazó un regalo de Andrés, la nueva dependienta de la fábrica se lo contó a Carmen, que no dudó en aclararle que el hijo de Damián no es “como el resto de hombres” ni tiene malas intenciones.

Por eso, la joven decidió acercarse a su jefe y pedirle disculpas y explicarle la situación: “Sabes que estoy aquí por intermediación de Cloe y no quiero que piensen que soy la favorita de nadie”.

Además, Andrés también quiso aclararle que, detrás de ese bonito gesto, no había ninguna intención oculta: solo amabilidad y agradecimiento.

Una vez aclarado el malentendido, Valentina se atrevió a aceptar su regalo, una proposición que alegró a Andrés: “Me alegro de que finalmente te hayas animado a aceptarlo, espero que te traiga buenos recuerdos”.

¡Parece que la historia acabó con final feliz y que Valentina y Andrés han empezado a entenderse mejor! ¿Será este el comienzo de una bonita historia?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Damián y Digna, enfrentados por la fecha de la boda: “No quiero esperar para casarme contigo”

Damián y Digna, enfrentados por la fecha de la boda: “No quiero esperar para casarme contigo”

Gabriel, ¿se declara a Beatriz?: “Dime que me quieres como yo te quiero a ti”

Gabriel, ¿se declara a Beatriz?: “Dime que me quieres como yo te quiero a ti”

Paula no perdona la actitud de Tasio y marca distancias: “La relación está donde usted quería”

Paula no perdona la actitud de Tasio y marca distancias: “La relación está donde usted quería”

Valentina se disculpa con Andrés y termina aceptando su regalo: “No quiero que piensen que soy la favorita de nadie”
Capítulo 514

Valentina se disculpa con Andrés y termina aceptando su regalo: “No quiero que piensen que soy la favorita de nadie”

El personaje interpretado por Ramón Pujol
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Descubre a Gínger, el personaje interpretado por Ramón Pujol: “Es un Pepito Grillo”

Noa Álvarez es Ibiza
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO

Noa Álvarez define a Ibiza: “Es muy activa y amante de los animales”

Noa Álvarez irrumpe con frescura en ¿A qué estás esperando? La joven actriz, que encarna a Ibiza, hija del personaje de Sonia Beched, habla con naturalidad sobre una experiencia de rodaje marcada por la complicidad del equipo y el aprendizaje constante.

Carlos es el segundo marido de Albany, la madre de sonia y padre de sus dos hermanas.
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Descubre a Carlos, el personaje interpretado por Mariano Llorente: “Observa, escucha y está en la parte de atrás”

Carlos es el segundo marido de Albany, la madre de Sonia en ¿A qué estás esperando? Así nos ha hablado Mariano Llorente sobre su papel en la serie de Megan Maxwell.

Seyran

Ayla vigila a Seyran hasta en la cama: suegra pared con pared y cero privacidad

Razones para no perderte Entre Tierras

Esto es todo lo que pasó en la primera temporada de Entre tierras: ponte al día antes de su estreno el 15 de marzo

la advertencia de Alya que hace temblar a Cihan

“Si te casas conmigo, seré tu ruina”: la advertencia de Alya que hace temblar a Cihan

Publicidad