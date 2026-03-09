Capítulo 514
Valentina se disculpa con Andrés y termina aceptando su regalo: “No quiero que piensen que soy la favorita de nadie”
Los jóvenes aclaran el malentendido surgido tras el rechazo del otro día y zanjan la situación con una conversación sincera.
Tras el encontronazo del otro día en el que Valentina rechazó un regalo de Andrés, la nueva dependienta de la fábrica se lo contó a Carmen, que no dudó en aclararle que el hijo de Damián no es “como el resto de hombres” ni tiene malas intenciones.
Por eso, la joven decidió acercarse a su jefe y pedirle disculpas y explicarle la situación: “Sabes que estoy aquí por intermediación de Cloe y no quiero que piensen que soy la favorita de nadie”.
Además, Andrés también quiso aclararle que, detrás de ese bonito gesto, no había ninguna intención oculta: solo amabilidad y agradecimiento.
Una vez aclarado el malentendido, Valentina se atrevió a aceptar su regalo, una proposición que alegró a Andrés: “Me alegro de que finalmente te hayas animado a aceptarlo, espero que te traiga buenos recuerdos”.
¡Parece que la historia acabó con final feliz y que Valentina y Andrés han empezado a entenderse mejor! ¿Será este el comienzo de una bonita historia?
