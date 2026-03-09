Resumen
Capítulo 514 de Sueños de Libertad; 9 de marzo: Álvaro, celoso de Gabriel… ¿estará en peligro su relación con Beatriz?
El joven no ve con buenos ojos que Beatriz y el empresario se vean a solas.
Gabriel ha vuelto a llamar a su investigador, esta vez para conocer más cosas sobre Beatriz en su estancia en México ¿Qué información averiguará sobre su exmujer?
Mientras tanto, el sobrino de Damián se ha reunido con Beatriz y le ha prometido darle todo lo que quiera, pero le ha pedido tiempo. Una reunión que ha abierto una crisis entre Álvaro y la exmujer de Gabriel. ¿Está celoso?
En otro orden de cosas, las chicas de la tienda están molestas por la diferencia que hay entre los salarios de los hombres y las mujeres de la fábrica. Y como Tasio hace caso omiso a sus quejas, Carmen ha decidido hacer una recogida de firmas.
Por otro lado, Andrés y Valentina han solucionado sus malentendidos. La joven se ha disculpado con su jefe, ¡e incluso ha terminado por aceptar su regalo!
Aunque quienes no parecen haberse reconciliado son Paula y Tasio. La sirvienta sigue enfadada por la actitud del hijo de Damián y ha decidido ser ella quien marque las distancias.
Además, Damián y Digna están enfrentados por la fecha de la boda. Ella quiere retrasar la boda hasta que Joaquín pueda venir, pero Damián teme por su reputación y quiere casarse cuanto antes. ¿Podremos verlos pronto en el altar?
