Descubre a Gínger, el personaje interpretado por Ramón Pujol: “Es un Pepito Grillo”

“Es su Pepito Grillo y la relación más estable de Sonia”, explica el actor, subrayando la ironía de que la estabilidad emocional de la protagonista no provenga de una pareja, sino de una amistad sólida y cómplice.

A diferencia de Sonia, que reivindica su soltería y su libertad sexual sin ataduras, Ginger vive plenamente enamorado de su marido, Adriano, en una relación estable y monógama. Esta oposición de modelos no deriva en conflicto, sino en respeto. “No juzga que Sonia disfrute del sexo ni que le guste estar soltera”, asegura Ramón Pujol, defendiendo la mirada abierta de su personaje.

Sin embargo, bajo esa comprensión late una inquietud sincera. Ginger observa a su amiga con afecto, pero también con cierta preocupación. “¿Es realmente lo que quiere?”, se pregunta el actor, dejando entrever que la serie no se limitará a celebrar posturas vitales opuestas, sino que indagará en las dudas y contradicciones que acompañan a cualquier forma de amar.