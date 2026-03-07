Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Valentina se disculpará con Andrés por haber rechazado su regalo y finalmente aceptará es el libro que el De la Reina había conseguido para ella. No se atrevió al tratarse de su jefe.

Por otro lado, Beatriz enseñará a Álvaro que tiene su certificado de matrimonio con Gabriel a buen recaudo, en un sobre pegado tras el espejo de la habitación.

Mientras, Gabriel dará algo de dinero a Beatriz y tratará de convencerla para que le dé más tiempo para darle todo lo que falta.

Tasio le pedirá perdón a Paula e intentará normalizar un poco más su relación, mientras ella le contará a Eduardo que quiere dejar a su novio. ¿Estará empezando a enamorarse de Tasio?

Carmen descubrirá la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres de la fábrica y hará hasta lo imposible por intentar igualar el sueldo con el de los hombres.

La joven se lo dirá a su marido, pero Tasio echará balones fuera. Hay problemas más importantes y Carmen decidirá comenzar a recoger firmas.

Por último, Damián tratará de convencer a Dignapara adelantar la boda, pero ella se negará: tendrá que esperar a que pueda reunir a todos sus hijos. Ambos se verán envueltos en una discusión…¿podrán solucionarlo?

