Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda
El patriarca no puede esperar más para pasar por el altar con la mujer de su vida.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Valentina se disculpará con Andrés por haber rechazado su regalo y finalmente aceptará es el libro que el De la Reina había conseguido para ella. No se atrevió al tratarse de su jefe.
Por otro lado, Beatriz enseñará a Álvaro que tiene su certificado de matrimonio con Gabriel a buen recaudo, en un sobre pegado tras el espejo de la habitación.
Mientras, Gabriel dará algo de dinero a Beatriz y tratará de convencerla para que le dé más tiempo para darle todo lo que falta.
Tasio le pedirá perdón a Paula e intentará normalizar un poco más su relación, mientras ella le contará a Eduardo que quiere dejar a su novio. ¿Estará empezando a enamorarse de Tasio?
Carmen descubrirá la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres de la fábrica y hará hasta lo imposible por intentar igualar el sueldo con el de los hombres.
La joven se lo dirá a su marido, pero Tasio echará balones fuera. Hay problemas más importantes y Carmen decidirá comenzar a recoger firmas.
Por último, Damián tratará de convencer a Dignapara adelantar la boda, pero ella se negará: tendrá que esperar a que pueda reunir a todos sus hijos. Ambos se verán envueltos en una discusión…¿podrán solucionarlo?
No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad en atresplayer.
Publicidad