Carlos Troya desvela cómo es Salva, su personaje en Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

Carlos Troya es una de las últimas incorporaciones al elenco de Sueños de libertad. Salva, a quien da vida, es el nuevo cantinero de la serie que adquiere el local tras haber hablado con Gaspar, quien ve en él el sustituto idóneo para su puesto.

Salva es un joven muy trabajador, pero con poca mano para las relaciones sociales. Su pragmatismo y, en ocasiones, mal carácter, despiertan ciertas dudas en la clientela.

Su pasado es todo un misterio para los comensales de la colonia. El nuevo cantinero ha pasado un tiempo tras las rejas, por un motivo que no ha querido desvelar todavía.

A pesar de su sombrío pasado, Salva conquistará más de un corazón. Claudia es la primera en caer prendada del cocinero, pero Mabel, quien comenzará a trabajar con él en la cantina, también puede que empiece a verlo cómo algo más que su jefe.

"Salva no ha tenido una vida fácil"

Hemos hablado con Carlos Troya, el actor nos ha contado cómo han sido sus inicios en la exitosa serie, cómo es Salva, su personaje y la adaptación a su nuevo empleo en la cantina. A pesar de que llega sustituyendo a una persona muy querida en la cantina, Salva logrará hacerse su hueco y demostrar a la gente de lo que es capaz.

El actor nos ha comentado la gran facilidad que ha tenido para adaptarse a la dinámica de la serie y ser "una parte más del engranaje". El buen ambiente del elenco de Sueños de libertad ha facilitado al nuevo integrante formar parte del funcionamiento de la serie.

"Se va a enfrentar a sus sentimientos"

Carlos Troya ha explicado que su personaje llega con cierto aura de misterio a su alrededor. "Es un chico que no ha tenido la vida fácil" ha explicado, su sufrimiento en el pasado le hace sentir que tiene su primera oportunidad para adaptarse a la sociedad y emprender una vida mejor de la que tenía.

El pasado es una de las cosas que más castigan al cantinero. Carlos Troya ha contado el lastre que carga su personaje, "tiene un gran pesar por las injusticias". Según avancen los capítulos, el personaje se enfrentará a "confrontar sus sentimientos" y vivirá muchas situaciones por primera vez. ¿El amor llamará a su puerta?

A pesar de la gran mochila que trae consigo Salva, Carlos Troya nos ha confesado que es un personaje muy bonito y un auténtico regalo poder interpetar a un personaje que se enfrenta por primera vez a la sociedad.

Tenemos muchas ganas de seguir descubriendo el porvenir de Salva. ¡No te pierdas a Carlos Troya en Sueños de libertad!