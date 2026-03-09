Noa Álvarez define a Ibiza: “Es muy activa y amante de los animales”

Dar vida a Ibiza ha sido, según explica, una aventura que ha afrontado “con mucha ilusión”. Noa reconoce que el ambiente en el set fue determinante para que todo fluyera: “Eran muy buenos conmigo”, recuerda, subrayando el respaldo que encontró desde el primer día. En una producción exigente, el apoyo del elenco se convirtió en un pilar clave para que pudiera desenvolverse con seguridad ante las cámaras.

Sobre su personaje, la pequeña actriz lo tiene claro. Ibiza es “una chica activa y colorida”, con una energía que traspasa la pantalla. Practica hockey, devora series de dragones y siente una pasión especial por los animales. Un perfil que combina ternura y vitalidad, y que conecta con el público más joven sin renunciar a la personalidad propia que exige la ficción.

El aprendizaje también ha tenido nombres propios. Noa destaca especialmente la cercanía de Adriana Torrebejano, con quien comparte buena parte de sus escenas. “Me ha ayudado repasando el texto”, agradece la intérprete, que define la experiencia de trabajar a su lado como “muy guay”.

Así es Ibiza

Es la hija de Sonia. Tiene 8 años, pero una madurez intelectual por encima de la media. Además, es abierta, ocurrente y cariñosa. Adora a su madre, pero también al resto de la familia y a Ginger, el socio de su madre.

También practica Hockey sobre hielo y sueña con tener un perro, aunque de momento tiene a Babas, su tortuga. Le encantan las series, sobre todo Juego de Tronos.