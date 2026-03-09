Damián y Digna, enfrentados por la fecha de la boda: “No quiero esperar para casarme contigo”

Si algo nos han demostrado Damián y Digna es que su amor puede con todo. Hace unos días, el patriarca de los De la Reina se arrodilló para pedirle matrimonio y ya estamos contando las horas que faltan para que den el “sí quiero”.

Sin embargo, un pequeño contratiempo con Joaquín, el hijo mayor de Digna, ha hecho retrasar la boda, lo que ha molestado a Damián: “Hemos pasado mucho para llegar hasta aquí, casémonos ya”.

Al fundador de Perfumerías de la Reina le preocupa que las habladurías puedan afectar a su reputación y al futuro de la nueva empresa: “Todos saben que vivimos en pecado, eso está muy mal visto”.

Sin embargo, Digna se niega a casarse sin la presencia de sus hijos y no quiere dar su brazo a torcer: “Es mi boda y no voy a dejar que nadie, ni si quiera tú, me diga cómo tengo que organizarla”.

Ella cree que Damián está siendo egoísta y que él se negaría a casarse sin la presencia de sus hijos. Tras no llegar a un acuerdo, la pareja da por finalizada la discusión y la fecha de la boda queda en el aire. ¿Los veremos pronto en el altar?