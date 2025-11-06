Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 431

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

La francesa ha tanteado a la De la Reina, quiere que vuelva a trabajar y que su presencia va a ser muy importante para la recuperación de la fábrica.

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Publicidad

Las mujeres de negocios han tenido su primer cara a cara en el despacho.

Cloe le ha hecho varias preguntas a Marta, e incluso ha afirmado que, si ella siguiera siendo directora, la compañía no habría llegado a este punto.

La francesa ha ido sin rodeos, le ha pedido a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo, ya que cree que ambas se van a entender muy bien en lo laboral.

Además, considera que es una pieza irremplazable en la recuperación de la estabilidad de la empresa: “Su presencia va a ser más que necesaria”.

Marta se ha sentido halagada, y le ha confirmado que en una semana se incorporará al 100% a sus tareas.

¿Será el comienzo de una buena relación laboral entre mujeres en un mundo de hombres?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico
Nuevo personaje

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada
Avance

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva al trabajo, ¡la fábrica la necesita!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva a su trabajo en la fábrica

El patriarca toma conciencia de que le han arrebatado su empresa y que empieza una nueva etapa para Perfumerías De la Reina.

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?
Resumen

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

El joven De la Reina parece que empieza a recuperar a la memoria al venirle a la mente el momento en que María se puso en pie antes de la explosión.

María se pone de pie delante de Andrés y los recuerdos invaden su mente, ¿estará empezando a recordar?

María vuelve a ponerse de pie delante de Andrés y él se queda muy confundido, ¿estará empezando a recordar?

Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

Publicidad