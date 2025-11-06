Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Las mujeres de negocios han tenido su primer cara a cara en el despacho.

Cloe le ha hecho varias preguntas a Marta, e incluso ha afirmado que, si ella siguiera siendo directora, la compañía no habría llegado a este punto.

La francesa ha ido sin rodeos, le ha pedido a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo, ya que cree que ambas se van a entender muy bien en lo laboral.

Además, considera que es una pieza irremplazable en la recuperación de la estabilidad de la empresa: “Su presencia va a ser más que necesaria”.

Marta se ha sentido halagada, y le ha confirmado que en una semana se incorporará al 100% a sus tareas.

¿Será el comienzo de una buena relación laboral entre mujeres en un mundo de hombres?