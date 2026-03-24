Pablo le planta cara a Gabriel: Nieves ya sabe toda la verdad y no va a permitir que Tasio sea despedido

Pablo estaba al límite y decidió contarle a su mujer toda la verdad sobre su infidelidad.

Aunque al principio no le desveló la identidad de su amante, finalmente Pablo le confesó a Nieves que Marisol, su exsecretaria, era su amante.

Prefirió adelantarse a Gabriel ya que el empresario le había amenazado con contárselo todo a Nieves, si no le apoyaba en su idea de despedir a Tasio.

Así, Pablo le planta cara a Gabriel y le dice que ya no va a poder seguir chantajeándole más.

“Prefiero cargar con las consecuencias de mis actos a estar a expensas de un mediocre como tú”, le dice Pablo harto de todo mientras Tasio entra en el despacho. ¡Se da cuenta de que no va a ser despedido y se queda muy sorprendido!