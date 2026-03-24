Capítulo 525
Pablo le planta cara a Gabriel: Nieves ya sabe toda la verdad y no va a permitir que Tasio sea despedido
El empresario, al límite, se posiciona del lado de hijo de Damián y no cede a su chantaje.
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Pablo estaba al límite y decidió contarle a su mujer toda la verdad sobre su infidelidad.
Aunque al principio no le desveló la identidad de su amante, finalmente Pablo le confesó a Nieves que Marisol, su exsecretaria, era su amante.
Prefirió adelantarse a Gabriel ya que el empresario le había amenazado con contárselo todo a Nieves, si no le apoyaba en su idea de despedir a Tasio.
Así, Pablo le planta cara a Gabriel y le dice que ya no va a poder seguir chantajeándole más.
“Prefiero cargar con las consecuencias de mis actos a estar a expensas de un mediocre como tú”, le dice Pablo harto de todo mientras Tasio entra en el despacho. ¡Se da cuenta de que no va a ser despedido y se queda muy sorprendido!
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