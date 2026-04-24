“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

Can y Sonia han conectado en la comida familiar organizada por Albany. Los dos se han dado cuenta de que tienen personalidades muy parecidas y no han parado de hablar de vuelta a casa.

Antes de que Sonia entre a su casa, Can le propone que se vuelvan a ver, pero, para sorpresa del comandante, la respuesta de la empresaria es ambigua: “para qué”. La joven reconoce que se lo ha pasado muy bien con él y que es muy atractivo, pero ella no sale con ningún hombre que le haya presentado su madre.

“¿Acaso un hombre y una mujer no pueden ser amigos?”, le pregunta Can a Sonia. El comandante le asegura que no quiere acostarse con ella, aunque eso no quita que le resulte atractiva. ¿Acabará ocurriendo algo entre ellos?