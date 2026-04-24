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Mejores momentos | Capítulo 1

“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

Los jóvenes se han entendido muy bien durante la comida familiar, pero Sonia ha preferido mantener las distancias con el comandante.

“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

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Patri Bea
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Can y Sonia han conectado en la comida familiar organizada por Albany. Los dos se han dado cuenta de que tienen personalidades muy parecidas y no han parado de hablar de vuelta a casa.

Antes de que Sonia entre a su casa, Can le propone que se vuelvan a ver, pero, para sorpresa del comandante, la respuesta de la empresaria es ambigua: “para qué”. La joven reconoce que se lo ha pasado muy bien con él y que es muy atractivo, pero ella no sale con ningún hombre que le haya presentado su madre.

“¿Acaso un hombre y una mujer no pueden ser amigos?”, le pregunta Can a Sonia. El comandante le asegura que no quiere acostarse con ella, aunque eso no quita que le resulte atractiva. ¿Acabará ocurriendo algo entre ellos?

El joven no comprende por qué su prometida todavía no les ha contado a sus padres que se casan

¿Peligra la boda? Daryl no entiende la actitud de Carol

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“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

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Carol no se ha atrevido a contarle todavía a su familia que se va a casar con Daryl. Aunque habla todos los días con ellos por teléfono, nunca encuentra el momento oportuno para darles la buena noticia. “Sí, he intentado alargar el contarle a mi familia lo nuestro: No quería romper la burbuja en la que estamos. Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”, intenta explicarle Carol a Daryl para que entienda su actitud. El amigo de Can comprende la actitud de su prometida e intent...

Carol se sincera con Daryl: “Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”

El ataque de Albany a Ibiza provoca el primer acercamiento de Can y Sonia

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Sonia, tajante con Ayaz: “Pueden existir muchísimos más modelos de familias que funcionen”
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Sonia frustra los planes de su madre: “¿Qué soy Quasimodo y hay que ocultarme?”
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El joven no comprende por qué su prometida todavía no les ha contado a sus padres que se casan dentro de tres meses.

Daryl le ha confesado al comandante que lleva meses conociendo a alguien
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Can, sin palabras ante la confesión de su mejor amigo: “Me caso”

Daryl le ha confesado al comandante que lleva meses conociendo a alguien y han dado el paso de formalizar su relación por todo lo alto.

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