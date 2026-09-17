Gabriel toma represalias contra Tasio tras acusarle injustamente de haberle agredido: “Estás despedido”

Gabriel sigue con su plan de acabar para siempre con los De la Reina. Ahora es el turno de Tasio.

Gabriel y Tasio han tenido una fuerte discusión. El empresario provocó al marido de Carmen que… ¡perdió los papeles!

Tasio cayó en su trampa y le dio un pequeño empujón que Gabriel aprovechó para más tarde autolesionarse provocando que su lesión sea más grave y así acusar injustamente a su primo de haberle agredido.

El director de la fábrica se ha presentado ante él con el brazo en cabestrillo y le ha dicho que tiene una luxación en el hombro. ¡Tasio se ha quedado en shock! Él sabe perfectamente que no es el culpable.

Después, el empresario ha dado un paso más en su venganza y le dice que ha tomado una tajante decisión: ¡Está despedido! ¿Qué pasará ahora?