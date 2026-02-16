Antena3
Capítulo 499

Nuevo enfrentamiento entra Gabriel y Andrés: "¡El único de la Reina que voy a quedar aquí soy yo!"

Gabriel continua con su plan de apropiarse de la fábrica y expulsar a todos los De la Reina.

Gabriel

La presión de Gabriel sobre Luis ha hecho sus efectos y han provocado que el perfumista dimita.

Su puesto de trabajo ha quedado vacante y Andrés ha buscado las distintas posibilidades de cubrirlo.

El pequeño de los De la Reina ha acudido al despacho de Gabriel ha mostrarle las distintas opciones, pero el director le ha echado en cara un problema en uno de los repartos.

El tenso momento se ha desenvuelto con reproches entre ambos primos por la gestión de la empresa. Gabriel ha dejado claras sus intenciones tanto con la dirección de la fábrica como con su relación con la familia: "No voy a contratar a nadie".

“El único De la reina que va a quedar aquí voy a ser yo”, ha expresado Gabriel. Andrés no ha dudado en responderle haciéndole ver que no es “más que un intruso”.

La tensión sigue presente entre los primos, ¿logrará Gabriel sus intenciones?

Series

Gabriel

Mabel

Mabel convence a Salva para que le deje trabajar en la cantina: “Reconozco que se te da bien el trato con el público"

Luis

Luis le venderá sus acciones de Perfumerías de la Reina a Damián... ¡Digna hará de intermediaria!

Tasio
Capítulo 499

Carmen acepta vivir en casa de los de la Reina: “Voy a darle una oportunidad a este nuevo capítulo de nuestra vida”

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar
Resumen

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio
después de En tierra lejana

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

La madre de Umay y Uras está decidida a pedir un crédito al banco y Çagla la anima a perseguir su sueño.

En tierra lejana
Audiencias domingo

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

En la noche del domingo, Antena 3 ha estrenado su nueva apuesta de ficción, En tierra lejana y lo hace líder y como la oferta estelar más vista.

Cihan

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Cihan Deniz

Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido

Carol Rovira

Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

