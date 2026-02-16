Nuevo enfrentamiento entra Gabriel y Andrés: "¡El único de la Reina que voy a quedar aquí soy yo!"

La presión de Gabriel sobre Luis ha hecho sus efectos y han provocado que el perfumista dimita.

Su puesto de trabajo ha quedado vacante y Andrés ha buscado las distintas posibilidades de cubrirlo.

El pequeño de los De la Reina ha acudido al despacho de Gabriel ha mostrarle las distintas opciones, pero el director le ha echado en cara un problema en uno de los repartos.

El tenso momento se ha desenvuelto con reproches entre ambos primos por la gestión de la empresa. Gabriel ha dejado claras sus intenciones tanto con la dirección de la fábrica como con su relación con la familia: "No voy a contratar a nadie".

“El único De la reina que va a quedar aquí voy a ser yo”, ha expresado Gabriel. Andrés no ha dudado en responderle haciéndole ver que no es “más que un intruso”.

La tensión sigue presente entre los primos, ¿logrará Gabriel sus intenciones?