Capítulo 499 de Sueños de libertad; 16 de febrero: Luz le promete a Begoña estar siempre en su vida
La doctora le ha confesado a su íntima amiga, sus intenciones de irse con Luis a Barcelona más pronto que tarde.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...
Carmen ha aceptado la propuesta de Tasio y de Damián de irse a vivir a casa de la Reina. Sabe que a su marido le hace muy feliz estar junto a su padre y sus hermanos, y además podrán ahorrar alquilando su piso.
Luis le ha contado a su madre que va a emprender una tienda boutique en Barcelona de perfumes. Y por ello quiere venderle a Damián sus acciones de la empresa.
Por su parte, Luz le contará a Begoña el nuevo rumbo que ha tomado su vida: se marchará con Luis a Barcelona muy pronto. La enfermera se ha puesto muy triste por lo sucedido, pero Luz le ha prometido que pase lo que pase siempre va a estar para ella.
