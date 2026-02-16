Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 499 de Sueños de libertad; 16 de febrero: Luz le promete a Begoña estar siempre en su vida

La doctora le ha confesado a su íntima amiga, sus intenciones de irse con Luis a Barcelona más pronto que tarde.

Luz

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Carmen ha aceptado la propuesta de Tasio y de Damián de irse a vivir a casa de la Reina. Sabe que a su marido le hace muy feliz estar junto a su padre y sus hermanos, y además podrán ahorrar alquilando su piso.

Luis le ha contado a su madre que va a emprender una tienda boutique en Barcelona de perfumes. Y por ello quiere venderle a Damián sus acciones de la empresa.

Por su parte, Luz le contará a Begoña el nuevo rumbo que ha tomado su vida: se marchará con Luis a Barcelona muy pronto. La enfermera se ha puesto muy triste por lo sucedido, pero Luz le ha prometido que pase lo que pase siempre va a estar para ella.

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy y vuelve a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Luz

Capítulo 499 de Sueños de libertad; 16 de febrero: Luz le promete a Begoña estar siempre en su vida

Gabriel

Nuevo enfrentamiento entra Gabriel y Andrés: "¡El único de la Reina que voy a quedar aquí soy yo!"

Mabel

Mabel convence a Salva para que le deje trabajar en la cantina: “Reconozco que se te da bien el trato con el público"

Luis
Capítulo 499

Luis le venderá sus acciones de Perfumerías de la Reina a Damián... ¡Digna hará de intermediaria!

Tasio
Capítulo 499

Carmen acepta vivir en casa de los de la Reina: “Voy a darle una oportunidad a este nuevo capítulo de nuestra vida”

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar
Resumen

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Lo que debía ser un último adiós para Boran se ha convertido en una pesadilla para Alya. Al llegar a Mardin con su hijo, se ha encontrado con un clan que no entiende de abrazos, sino de leyes antiguas, disparos al cielo y enemigos que acechan en cada esquina.

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio
después de En tierra lejana

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

La madre de Umay y Uras está decidida a pedir un crédito al banco y Çagla la anima a perseguir su sueño.

En tierra lejana

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

Cihan

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Cihan Deniz

Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido

Publicidad