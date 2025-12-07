“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

Descubrir que su familia está endeudada y que Gustavo está metido en problemas es algo que ha preocupado especialmente a Inés. Por eso, ha decidido ir a visitar a Antonina Vargas, la santera de San Lázaro.

Inés la había conocido cuando era una niña, pero en ese momento no quiso leer su mano. Ahora lo necesita más que nunca y por eso, a pesar de negarse de primeras, la santera ha accedido a leer su futuro.

En cuanto Inés le ha confirmado a la santera que es mujer de Gustavo Valdés, ella ha dejado de leerle la mano. Para ella, esa familia está manchada y no quiere tener ningún tipo de relación con ella.

A pesar del enfado, la santera ha querido advertir a doña Inés de algo antes de echarla de su casa: “Las deudas de tu marido son el menor de tus males. Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla. Ya la pariste, pero no sabes quién es”. ¿Ayudarán estas palabras a que Inés descubra lo que hizo Renata?