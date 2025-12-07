Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 65

Hattuc toma el control en la mansión Korhan con mano dura: “A partir de ahora haréis lo que yo diga”

Ha sido su primer día como dueña y señora de la mansión y no ha tardado en imponer sus normas, dejando claro que no permitirá desobediencias.

Hattuc

La mañana ha empezado con cambios en la mansión Korhan. Con Halis enfermo y descansando, Hattuc ha asumido su lugar y ha reunido a toda la familia en el desayuno para hablar de lo sucedido la noche anterior y establecer nuevas reglas.

La nueva señora ha recordado que, tal y como dijo su marido, es su suplente cuando él no está. Después, ha comentado el incidente de su noche de bodas. Para ella, si hubieran querido causar un daño mayor, lo habrían hecho. Sin embargo, la conversación se ha tensado cuando ha insinuado que alguien de dentro podría estar implicado. “Solo Dios lo sabe. Estamos en la oscuridad”, ha dicho. Ifakat, molesta, ha señalado que los problemas empezaron desde el primer día que Hattuc llegó a la casa.

Entonces, ella, como dueña de la mansión, ha anunciado su primera orden: ninguna mujer saldrá de la mansión hasta que todo vuelva a estar bajo control. Asuman ha reaccionado indignada, pero Hattuc ha sido muy clara: “Quien haga lo que digo seguirá aquí. Si alguien causa problemas, tendrá que buscarse otra casa”.

Tras el anuncio, Hattuc ha pedido a Ferit que la acompañara fuera para hablar en privado con él, dejando la mesa en completo silencio. Mientras tanto, Latif ha informado de que Halis no quiere ver ni hablar con nadie.

La situación en la mansión Korhan está lejos de estabilizarse, y el control de Hattuc ya empieza a afectar a todos. ¿Hasta dónde llegarán sus normas?

Antena 3» Series» Una nueva vida

