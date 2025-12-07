Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 2

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

La joven anima a otras mujeres a luchar por sus derechos y se sorprenden cuando la comparan con la señora del pazo en el que vive

Patri Bea
Publicado:

Clara ha crecido en Punta do Bico viviendo una realidad muy diferente a la de Catalina a pesar de ser hija biológica de doña Inés. Nadie se imagina que Renata intercambió a las niñas al nacer, aunque la pequeña Clara ha heredado la pasión por la lectura de la señora del pazo.

Renata le ha pedido a Fermín que ponga a Clara a trabajar en el aserradero, ya que, a pesar de no mostrarle demasiado cariño porque sabe que no es su hija, no quiere que pase mucho tiempo en el pazo y que el animal de Domingo pueda llegar a agredirla algún día como hace con ella.

Clara ha hecho muy buenas migas con Esther, sin embargo, las demás trabajadoras la miran con recelo porque saben que vive cómodamente en el pazo de los Valdés. Además, la culpan del accidente laboral que ha tenido Santiaguiña.

“Si el aserradero sale adelante es gracias a vosotras. Os tienen que poner las cosas fáciles”, les ha recalcado Clara a las trabajadoras animándolas a luchar por sus derechos a pesar de los ataques recibidos. “Hablas igual que doña Inés”, ha comentado una de ellas, dándole la razón.

Aunque se ha quedado pensando en estas palabras, Clara no ha podido quitarle la mirada de encima a Celso, un marinero que ha visto a lo lejos y que se ha acercado después a hablar con ella. ¡Disfruta del segundo capítulo de Las hijas de la criada en atresplayer!

