Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 2

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

La joven no perdona a doña Inés que haya interrumpido su momento a solas con José y siente que nunca se preocupa por su felicidad.

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La fiesta de cumpleaños de Catalina se ha celebrado a pesar de que a doña Inés no le parecía buena idea por los problemas en los que está metido su marido. De hecho, en mitad de la celebración, unos hombres se han presentado preguntando por Don Gustavo y han mencionado a su hija, algo que ha preocupado aún más a la mujer del empresario.

Inés y Jaime han buscado desesperados por toda la fiesta a Catalina, temiendo que esos hombres le hubiesen hecho algo malo. Sin embargo, la joven estaba paseando tranquilamente con José, un hombre que parece interesarle especialmente.

En cuanto Inés los ve, le echa en cara a su hija que se haya ausentado sin avisar y le dice que la fiesta ha acabado. “¿Por qué me hace esto? No soporta verme feliz”, estalla Catalina contra su madre.

Inés le ordena a la joven que se marche a su habitación y ella termina la discusión con un “Te odio”. Parece que Inés y Catalina no terminan de entenderse… ¿Sospecharán en algún momento que no llevan la misma sangre?

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

Cloe y Marta en el capítulo 453 de Sueños de libertad
Semana del 9 al 12 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Cloe, cada vez más cerca

Amanda
Avance semanal

La vida de Amanda se complica en La Encrucijada: Saúl la obliga a someterse a su chantaje para proteger a su padre

Ferit
Avance

Akin jura venganza ante la tumba de su tío: esta noche, los Korhan pagarán las consecuencias en Una nueva vida

El hijo de Mezide está decidido a vengarse y su primera advertencia ha sido para Ferit. Esta noche, la tensión explota.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gema debe tomar una decisión ¿seguirá adelante con su embarazo?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gema debe tomar una difícil decisión, ¿seguirá adelante con su embarazo?

La joven y su marido hablan con Luz. La doctora, consciente de los riesgos, empieza a buscar la mejor forma de ayudar a la pareja.

El aviso de Afra Saraçoğlu a todos los fans de Una nueva vida tras la boda de Ferit y Seyran: “Los nuevos capítulos son una bomba”

Afra Saraçoğlu cumple 28 años: la tierna foto de niña que derrite a fans de Una nueva vida

César

La difícil decisión de César en los próximos capítulos de La Encrucijada: ¿cumplir su venganza o cuidar su futuro con Amanda?

David y Patricia

La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

Publicidad