Mejores momentos | Capítulo 2
Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”
La joven no perdona a doña Inés que haya interrumpido su momento a solas con José y siente que nunca se preocupa por su felicidad.
Publicidad
La fiesta de cumpleaños de Catalina se ha celebrado a pesar de que a doña Inés no le parecía buena idea por los problemas en los que está metido su marido. De hecho, en mitad de la celebración, unos hombres se han presentado preguntando por Don Gustavo y han mencionado a su hija, algo que ha preocupado aún más a la mujer del empresario.
Inés y Jaime han buscado desesperados por toda la fiesta a Catalina, temiendo que esos hombres le hubiesen hecho algo malo. Sin embargo, la joven estaba paseando tranquilamente con José, un hombre que parece interesarle especialmente.
En cuanto Inés los ve, le echa en cara a su hija que se haya ausentado sin avisar y le dice que la fiesta ha acabado. “¿Por qué me hace esto? No soporta verme feliz”, estalla Catalina contra su madre.
Más Noticias
Inés le ordena a la joven que se marche a su habitación y ella termina la discusión con un “Te odio”. Parece que Inés y Catalina no terminan de entenderse… ¿Sospecharán en algún momento que no llevan la misma sangre?
Publicidad