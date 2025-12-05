Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis

La francesa se desahoga con Marta y acaba reconociendo, con cierta vergüenza, lo que ha hecho la empresa a la que representa.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad….

Gabriel cada vez está más seguro de que Andrés es quién llevó a Delia hasta Toledo y hasta casa de los De la Reina.

El abogado le ha contado sus sospechas y también se ha enfrentado directamente a Andrés. Sin embargo, él lo ha negado todo.

Aunque Cristina le dejó claro a Beltrán que no quería saber nada más de él y que su relación estaba rota, el joven sigue insistiendo en hablar con ella para arreglar las cosas.

Por otro lado, Gema por fin le ha contado a Joaquín que está embarazada. Él se ha puesto muy nervioso ya, aunque tiene mucha ilusión de tener un hijo, sabe que la vida de Gema está en peligro.

Y Marta y Cloe están cada vez están más unidas. En una de sus conversaciones, Cloe le ha reconocido a la de La Reina que Brossard plagió el perfume de Luis muy a su pesar.

Además, Gabriel ha gritado a Julia dejando ver en Begoña una versión de él hasta ahora desconocida. ¿Qué pasará ahora?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.

Series

