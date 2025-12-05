Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad….

Gabriel cada vez está más seguro de que Andrés es quién llevó a Delia hasta Toledo y hasta casa de los De la Reina.

El abogado le ha contado sus sospechas y también se ha enfrentado directamente a Andrés. Sin embargo, él lo ha negado todo.

Aunque Cristina le dejó claro a Beltrán que no quería saber nada más de él y que su relación estaba rota, el joven sigue insistiendo en hablar con ella para arreglar las cosas.

Por otro lado, Gema por fin le ha contado a Joaquín que está embarazada. Él se ha puesto muy nervioso ya, aunque tiene mucha ilusión de tener un hijo, sabe que la vida de Gema está en peligro.

Y Marta y Cloe están cada vez están más unidas. En una de sus conversaciones, Cloe le ha reconocido a la de La Reina que Brossard plagió el perfume de Luis muy a su pesar.

Además, Gabriel ha gritado a Julia dejando ver en Begoña una versión de él hasta ahora desconocida. ¿Qué pasará ahora?

