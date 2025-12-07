La cabeza de carnero en su noche de bodas tenía nombre: Hattuc confiesa su turbio pasado con Mezide

Lo que parecía otro día de tensión en la mansión Korhan ha terminado destapando unaverdad que llevaba años enterrada. Después del ataque en su noche de bodas, Hattuc ha decidido romper el silencio y revelar el secreto que ha marcado su vida.

La cabeza de carnero no era una advertencia cualquiera. Era un mensaje de Mezide, la madre de Akin y hermana de Okkes. Una mujer que la odia desde hace décadas por lo que ocurrió entre ellas. Ante toda la familia, Hattuc ha confesado que, siendo jóvenes, los padres de Halis querían casarlo con Mezide. Todo estaba preparado hasta que ella intervino.

Hattuc ha revelado que esa decisión marcó para siempre la vida de la madre de Akin. En aquel entonces, aquella joven, tímida y conocida por su carácter puro, sufrió muchos problemas en su pueblo por su culpa. Su reputación quedó dañada y, desde entonces, ha vivido con resentimiento.

Pero lo más impactante ha llegado después. Hattuc ha admitido que, antes de la pedida de mano, pagó a unos hombres para que sacaran a Mezide de su casa y la enterraran en un pozo de cal hasta la cabeza. Su intención era clara: impedir la boda a cualquier precio. Ella misma ha reconocido que quiso desfigurarla para que la familia Korhan jamás aceptara el matrimonio.

Todos se han quedado en shock. Halis no podía creer que un plan tan antiguo siguiera vivo después de tantos años. Y Seyran ha sentido que la mansión Korhan es ahora un lugar todavía más peligroso. Porque si Mezide ha esperado tanto tiempo para vengarse… ¿Qué será capaz de hacerles a Hattuc y Halis?