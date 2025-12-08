Antena 3 LogoAntena3
Suna escucha la declaración de amor de Aysel a Abidin y estalla: “¡Esto son encuentros inmorales!”

Los celos que Suna intentaba ocultar han terminado saliendo a la luz, dejando en una posición muy vulnerable a la joven criada y al guardaespaldas de Ferit.

La tensión que Suna había intentado disimular durante días ha terminado estallando. Los celos que sintió al ver a Abidin pasar la tarde con Aysel han vuelto a salir, esta vez con más fuerza que nunca.

Desde aquel momento en la entrada de la mansión, cuando vio a Abidin tan animado con Aysel, Suna no ha podido quitarse la imagen de la cabeza. Aunque intenta convencerse de que ya no siente nada por él, cada gesto la traiciona. Y ahora, lo que tanto temía, ha ocurrido.

La criada ha ido al anexo para dejar una bandeja con unos botes cuando Abidin ha entrado de repente. La joven se ha puesto nerviosa, incapaz de ocultar lo que llevaba tiempo callando. El guardaespaldas, al verla así, se ha acercado preocupado. Le ha pedido que le dijera qué le pasaba. Ella ha intentado evitarlo, pero al final ha terminado confesándole lo que sentía: “No soy una niña… si lo fuera, no sentiría este amor por ti”.

Lo que ninguno esperaba es que Suna estuviera justo ahí, escuchando todo desde la puerta. La hermana de Seyran ha entrado indignada y llena de celos. Ha acusado a Aysel de mantener “encuentros inmorales” en un momento en el que la seguridad de la mansión está en peligro. Aysel ha intentado explicarse, pero Suna no le ha dado ni un segundo.

La joven criada, desesperada, se ha puesto de rodillas suplicando que no dijera nada: teme que su madre la obligue a volver a Antep y que la echen de la mansión. Llorando, ha repetido una y otra vez que se arruinaría la vida si esto saliera a la luz.

Abidin, atrapado entre ambas y sorprendido por la reacción de Suna, no sabía dónde mirar. Pero Suna, dolida por dentro, ha terminado explotando: “Espero que tu madre tome la decisión correcta”.

Aysel se ha quedado hecha polvo y Abidin no ha entendido nada. Pero la que peor ha salido de la habitación ha sido Suna. Porque por mucho que lo niegue, ver a Abidin ilusionado con otra le ha dado justo donde más duele.

