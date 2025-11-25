Nos colamos detrás de las cámaras de la boda de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad

La boda de Begoña y Gabriel ha sido todo un acontecimiento en Sueños de libertad. No solo por lo que implica para la protagonista, si no que es un punto de inflexión para la que ha sido hasta ahora la pareja que ha robado a todos el corazón: Andrés y Begoña vuelven a separarse.

El joven de la Reina intentó impedir la boda, pero no lo consiguió, llegó tarde. Justo cuando Begoña y Gabriel se daban el 'sí, quiero'.

Durante el día que se grabó este capítulo, un equipo de Antena 3 fue a la localización en el Escorial, en Madrid, para vivir desde dentro con los actores y actrices y el equipo técnico todo el día de rodaje.

Natalia Sánchez, Daniel Albaladejo, Oriol Tarrasón, Dani Tatay, Amanda Cárdenas, Carolina Lapausa y José Milán entre otros, se pusieron a las órdenes del director Fran Moreta para sacar adelante la boda, y el intento de impedimento... ¡Casi lo consigue Andrés de la Reina!

Tal cómo nos ha contanto la protagonista de esta boda Natalia Sánchez, quién interpreta a Begoña, a su personaje le entra la prisa por casarse con el abogado de la familia porque sabe que si no lo hace, Andrés no iba a parar nunca hasta impedir que siguiese adelante con Gabriel.

Y así de un día para otro organizarn una imporvisada boda con Luz y Tasio como testigos y una invitada muy especial: la pequeña Julia.

"Una boda en petit comité", como nos ha confesado Daniel Alabadalejo, don Agustín, que tuvo que preparar en tiempo récord esta boda casi secreta.

Fue tan improvisada la boda que hasta...¡se les olvidaron los anillos! como nos han contado, entre risas, Oriol Tarrasón y Natalia Sánchez. Menos mal que los testigos pudieron solucionarlo dejándoles para el enlace sus respectivas alianzas.

Dani Tatay ha resaltado que el momento de Andrés llegando bajo la lluvia a la puerta de la ermita parecía como una escena de una película de Hollywood y qué es una pena que no llegase a tiempo de impedir esa boda: "Pobrecito Andrés".

Una jornada larga e intensa, pero en un lugar precioso. ¡Además nuestros actores no podían estar más guapos y elegantes!

Y es que Carolina Lapausa, Luz, nos ha confesado que es muy divertido grabar este tipo de secuencias porque son diferentes y el equipo, que es maravilloso, lo pone todo muy fácil: "Trabajar en exteriores es un lujo", añadía la intérprete.

Dale al play y no te pierdas cómo fue la jornada de grabación de la boda de Gabriel y Begoña en Sueños de libertad y el intento de impedirlo de Andrés que, para su desgracia, no llegó a tiempo.