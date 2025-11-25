“Escucha a tu corazón”: Bahar le da a Seren el consejo más valioso de su vida

Seren se ha encontrado con Bahar en los pasillos del hospital y, aprovechando que estaban a solas, le ha contado que Uras se había disculpado por lo sucedido la noche anterior y que no sabía qué hacer.

Cuando Bahar ha vuelto a decirle que la apoyaba en su decisión de divorciarse y que no quería influir en nada, Seren la ha dejado al descubierto. Le ha dicho que ya había entendido su “papel”: que Bahar se dio cuenta de que estaban celosos y que, en el fondo, esperaba que se reconciliaran.

Bahar lo ha reconocido riéndose, pero esta vez ha querido hablar en serio. Le ha dicho que entiende su dolor, que las palabras de Uras fueron duras y que es normal que aún no pueda olvidarlas.

Luego, le ha dado un consejo que Seren ha escuchado con atención: “Casarse es fácil. Lo difícil es seguir. No escuches tu ira, escucha a tu corazón. Si quieres darle otra oportunidad, hazlo. Y si no, si decides terminar, estaré contigo. Esta vez de verdad”.

Seren se ha emocionado ante el apoyo de su suegra, que le ha recordado que para ella ya es como una hija. Ha sido un momento sincero entre las dos doctoras, ¿qué pasará? Solo el tiempo lo dirá.