¿Un hombre embarazado? El caso más extraño llega al hospital y deja a todos sin palabras

Los médicos se han quedado desconcertados cuando un paciente ha afirmado, sin dudarlo, que está embarazado.

En el hospital se ha vivido una situación insólita: un hombre ha llegado convencido de que está embarazado. Su esposa, agotada y desesperada, ha explicado que llevan semanas haciendo pruebas y que todas salían positivas, al menos las de farmacia.

El equipo médico ha intentado calmarlos, pero el señor Salih estaba decidido a demostrar que decía la verdad. “Estoy embarazado. No lo creo… lo estoy”, ha repetido sin parar.

Ante la insistencia de la pareja, los doctores han llamado a Rengin para evaluar el caso como si fuera un embarazo real. Tras las primeras pruebas, han descubierto que el paciente tenía una masa abdominal. La doctora ha intentado explicarlo, pero él se ha adelantado gritando: “No es una masa, es mi bebé”.

Rengin le ha aclarado, con toda la suavidad posible, que un embarazo masculino no es biológicamente posible. Aun así, la situación ha dado un giro todavía más surrealista cuando la prueba rápida…¡ha vuelto a dar positivo!

El señor Salih ha celebrado el resultado como una victoria: “¡Ya se lo dije! ¡Y no me creían!”. El caso aún no está resuelto, pero una cosa está clara: el hospital no olvidará fácilmente al paciente que llegó asegurando que iba a ser padre… ¡de sí mismo!

Series

Evren confiesa la culpa que lo consume y Bahar le recuerda que aún puede redimirse

“Escucha a tu corazón”: Bahar le da a Seren el consejo más valioso de su vida

¿Un hombre embarazado? El caso más extraño llega al hospital y deja a todos sin palabras

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun
Renacer 24 de noviembre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que Brossard quiere comercializar el perfume que crearon para Cobeaga
Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel
El joven marcha en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel tras descubrir algo sobre su pasado que podría cambiarlo todo.

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”
La joven está hundida tras la repentina marcha de su marido.

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo

