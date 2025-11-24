¿Un hombre embarazado? El caso más extraño llega al hospital y deja a todos sin palabras

En el hospital se ha vivido una situación insólita: un hombre ha llegado convencido de que está embarazado. Su esposa, agotada y desesperada, ha explicado que llevan semanas haciendo pruebas y que todas salían positivas, al menos las de farmacia.

El equipo médico ha intentado calmarlos, pero el señor Salih estaba decidido a demostrar que decía la verdad. “Estoy embarazado. No lo creo… lo estoy”, ha repetido sin parar.

Ante la insistencia de la pareja, los doctores han llamado a Rengin para evaluar el caso como si fuera un embarazo real. Tras las primeras pruebas, han descubierto que el paciente tenía una masa abdominal. La doctora ha intentado explicarlo, pero él se ha adelantado gritando: “No es una masa, es mi bebé”.

Rengin le ha aclarado, con toda la suavidad posible, que un embarazo masculino no es biológicamente posible. Aun así, la situación ha dado un giro todavía más surrealista cuando la prueba rápida…¡ha vuelto a dar positivo!

El señor Salih ha celebrado el resultado como una victoria: “¡Ya se lo dije! ¡Y no me creían!”. El caso aún no está resuelto, pero una cosa está clara: el hospital no olvidará fácilmente al paciente que llegó asegurando que iba a ser padre… ¡de sí mismo!