Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel

El joven marcha en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel tras descubrir algo sobre su pasado que podría cambiarlo todo.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Begoña y Gabriel se han dado el 'sí, quiero' mientras Andrés no ha podido impedirlo. El joven, bajo la lluvia, ha cómo el amor de su vida se daba se casaba con su primo sin poder hacer nada por evitarlo.

El joven ha vuelto a casa destrozado y tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel, ha decidido marcharse de casa. ¿Tratará de encontrar algo para desenmascararlo?

Además, Cloe y Marta han decidido colaborar juntas para ajustar el nuevo uniforme y terminan encontrando un punto medio. La tensión inicial se disipa y surge una evidente química mientras trabajan juntas en los cambios.

Beltrán ha vuelto a Toledo y le ha dicho a Cristina que ha postpuesto su boda con Loreto. También le ha dicho que se quedará unos días por la zona hasta aclarar sus ideas.

Además, Maripaz dice haber sentido el rechazo de unas compañeras en la casa cuna, le acusan de haber quitado el puesto de otra, Claudia le anima y cambia su plan de ir al cine con Carmen por quedarse con ella.

Y María le h confesado a Manuelasu dolor al sentirse abandonada y resignada a que Andrés nunca olvidará a Begoña. Mientras la pareja recién casada planea su futuro, María sufre por seguir amando a un amor no correspondido.

El De la Reina, devastado, contempla bajo la lluvia como Begoña y Gabriel se acaban de dar el ‘sí, quiero’.

El gallego interpreta a un personaje que dará varios quebraderos de cabeza a los protagonistas de la historia basada en la novela de Sonsoles Ónega.

"Es desgarradora y pasional": así ha sido la reacción del elenco de Sueños de libertad al escuchar la nueva canción cantada por Malú

