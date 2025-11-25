Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 24 de noviembre

La mayor traición de Uras termina en tragedia: Seren, al borde de la muerte

Tras pillar a su marido besándose con Maral, Seren huye destrozada y acaba atropellada frente al hospital. Su vida pende de un hilo.

La mayor traición de Uras termina en tragedia: Seren, al borde de la muerte

Publicidad

La tragedia ha ocurrido justo en la entrada del hospital. Seren, dispuesta a recuperar su matrimonio, ha entrado en la sala donde estaba su marido y, para su desgracia, lo ha visto besándose apasionadamente con Maral.

Uras, sorprendido al verla, ha ido detrás de ella para intentar detenerla. Seren, llena de rabia, le ha dado un bofetón y le ha gritado que no volviera a tocarla. Los dos han empezado a discutir en plena calle, sin darse cuenta del peligro.

Evren, que estaba justo en la zona de entrada, ha presenciado toda la escena desde lejos. En un segundo, un coche ha aparecido a toda velocidad y ha atropellado a Seren de lleno. El impacto ha sido brutal. Evren ha salido corriendo hacia ella sin pensarlo. Uras, en cambio, se ha quedado paralizado, incapaz de reaccionar, completamente en shock.

Los gritos han alertado al personal del hospital y varios médicos han salido corriendo. Bahar ha sido una de las primeras en llegar. Al ver a Seren en el suelo e inconsciente, se ha puesto muy nerviosa y ha pedido una camilla a gritos.

El equipo médico ha actuado en segundos. Han comprobado que tenía el pulso muy débil y signos claros de traumatismo craneal grave. Han colocado oxígeno, han preparado una vía y han pedido de inmediato el quirófano.

Mientras intentaban salvarle la vida, Uras solo ha podido tirarse al suelo a llorar sin consuelo. Seren está al borde de la muerte. ¿Podrán salvarla?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La mayor traición de Uras termina en tragedia: Seren, al borde de la muerte

La mayor traición de Uras termina en tragedia: Seren, al borde de la muerte

Evren confiesa la culpa que lo consume y Bahar le recuerda que aún puede redimirse

Evren confiesa la culpa que lo consume y Bahar le recuerda que aún puede redimirse

“Escucha a tu corazón”: Bahar le da a Seren el consejo más valioso de su vida

“Escucha a tu corazón”: Bahar le da a Seren el consejo más valioso de su vida

¿Un hombre embarazado? El caso más extraño llega al hospital y deja a todos sin palabras
Renacer 24 de noviembre

¿Un hombre embarazado? El caso más extraño llega al hospital y deja a todos sin palabras

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun
Renacer 24 de noviembre

“Ahora entiendo tu dolor”: Çağla se culpa por no haber visto el sufrimiento de Harun

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que Brossard quiere comercializar el perfume que crearon para Cobeaga
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis descubre que deben vender el perfume de Cobeada que Brossard les robó

Cristina le cuenta al perfumista la jugada de los franceses: la compañía quiere comercializar el perfume robado.

Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel
Resumen

Capítulo 443 de Sueños de libertad; 24 de noviembre: Andrés huye de Toledo tras la boda de Begoña y Gabriel

El joven marcha en busca de pruebas para desenmascarar a Gabriel tras descubrir algo sobre su pasado que podría cambiarlo todo.

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”

María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Andrés se marcha de casa sin dar explicaciones tras una llamada del detective que está investigando a Gabriel

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Publicidad