La mayor traición de Uras termina en tragedia: Seren, al borde de la muerte

La tragedia ha ocurrido justo en la entrada del hospital. Seren, dispuesta a recuperar su matrimonio, ha entrado en la sala donde estaba su marido y, para su desgracia, lo ha visto besándose apasionadamente con Maral.

Uras, sorprendido al verla, ha ido detrás de ella para intentar detenerla. Seren, llena de rabia, le ha dado un bofetón y le ha gritado que no volviera a tocarla. Los dos han empezado a discutir en plena calle, sin darse cuenta del peligro.

Evren, que estaba justo en la zona de entrada, ha presenciado toda la escena desde lejos. En un segundo, un coche ha aparecido a toda velocidad y ha atropellado a Seren de lleno. El impacto ha sido brutal. Evren ha salido corriendo hacia ella sin pensarlo. Uras, en cambio, se ha quedado paralizado, incapaz de reaccionar, completamente en shock.

Los gritos han alertado al personal del hospital y varios médicos han salido corriendo. Bahar ha sido una de las primeras en llegar. Al ver a Seren en el suelo e inconsciente, se ha puesto muy nerviosa y ha pedido una camilla a gritos.

El equipo médico ha actuado en segundos. Han comprobado que tenía el pulso muy débil y signos claros de traumatismo craneal grave. Han colocado oxígeno, han preparado una vía y han pedido de inmediato el quirófano.

Mientras intentaban salvarle la vida, Uras solo ha podido tirarse al suelo a llorar sin consuelo. Seren está al borde de la muerte. ¿Podrán salvarla?