Gabriel, dispuesto a cumplir su amenaza: si Julia no vuelve a casa, denunciará a los De la Reina por secuestro

Beatriz ha conseguido que Julia cambie de opinión. Ha manipulado a la pequeña contándole que Gabriel ha borrado el apellido De la Reina de los nuevos logos provocando que la niña prefiera seguir viviendo con sus abuelos.

Julia, cansada de las mentiras de Gabriel, se ha enfrentado a él. ¡Le ha dicho que no quiere vivir bajo el mismo techo de él!

Gabriel, muy enfadado y a solas con Begoña pierde la paciencia ante la negativa de Julia de regresar a casa y le deja claro a su mujer que está dispuesto a denunciar a Damián y a Digna por secuestro, aunque sabe que la niña está allí por voluntad propia.

“Va a volver por las buenas o por las malas”, le dice a Begoña y le asegura que lo va a conseguir como sea.

Begoña le dice que se piense bien las cosas porque ahora no les conviene un escándalo.

Gabriel le da una última oportunidad a Begoña. Ella deberá conseguir que Julia vuelva a casa.

“Si no lo consigues, me plantaré en el cuartelillo y me darán igual las consecuencias”. ¿Qué hará Begoña?, ¿Gabriel cumplirá su amenaza?