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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián sorprende a Gabriel con una propuesta que podría ser clave para el futuro de Julia

Damián estará dispuesto a todo para proteger a Julia, Salva descubrirá los problemas

Damián sorprende a Gabriel con una propuesta que podría ser clave para el futuro de Julia

Avance de Sueños de libertad: Damián sorprende a Gabriel con una propuesta que podría ser clave para el futuro de Julia

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Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Salva descubrirá que su padre tiene deudas por la bebida y que ha perdido las ganas de vivir. Sin embargo, el cantinero quiere perdonarlo y ayudarlo con su enfermedad.

Todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

El cantinero se desahogará con Paula y confesará que teme no poder ser feliz con Tasio, condenada a mantener su relación en secreto.

Josema le contará a Mabel que Silvia, la amiga de Nieves, no le ha caído tan mal como la joven le había dicho.

Claudia hablará con Tasio después de saber que ha vuelto a las andadas con Paula. ¡Se mostrará muy enfadada con él!

Luis comprobará que el almizcle obtenido es de gran calidad, aunque tendrán que encontrar la manera de reproducirlo. ¡Damián se mostrarán esperanzado ante el hallazgo!

Y Damián estará dispuesto a todo para proteger a Julia y alejarla para siempre de su sobrino. Sabe que la niña no quiere volver a casa y que quiere quedarse en casa de sus abuelos.

Por eso, el patriarca, le hará una propuesta a Gabriel sobre el futuro de Julia que cree que no podrá rechazar. ¿Cuál será su oferta?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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