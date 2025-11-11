Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 434

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien

El patriarca desecha su idea desde el primer momento que se lo dice, se opone a la adopción.

Damián no ve con buenos ojos que su nuera adopte a Julia. Teme que, si en algún momento se marchan de Toledo, se lleven a la niña con ellos.

A pesar de la insistencia de Begoña, el patriarca no ha visto con buenos ojos la idea de la enfermera, quiere que la niña siga teniendo su tutela y que esté en casa de la Reina.

Aunque Begoña ha intentado convencerle, lo cierto es que él ha zanjado el tema: ha perdido mucho en la última época y ahora no quiere perder a Julia.

¿Dará en algún momento su brazo a torcer Damián? ¿Conseguirá Begoña convencerlo?

