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El ataque de risa de Adriana Torrebejano con Rubén Cortada: “Te duermes en las escenas románticas”

Los protagonistas de ¿A qué estás esperando? han participado en un divertido juego de preguntas en el que tendrían que saber qué hace el otro en esa situación. ¿Se conocerán tanto detrás de las cámaras?

El ataque de risa de Adriana Torrebejano

El ataque de risa de Adriana Torrebejano con Rubén Cortada: “Te duermes en las escenas románticas”

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Carmen Pardo
Publicado:

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz son las parejas de ¿A qué estás esperando?

Los actores se han hecho preguntas entre ellos para ver cómo reaccionarían en diferentes situaciones, desde cómo de ordenada tienen su casa a qué es lo que harían si les toca la lotería.

El ataque de risa de la actriz que da vida a Sonia ha llegado al recordar una anécdota con su pareja en la ficción, Rubén Cortada cuando se quedó dormido durante una de las secuencias románticas entre ambos en el rodaje.

Descubre sus divertidas respuestas en el juego de ¿A qué estás esperando?

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